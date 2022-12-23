«Терафлю» растворяют в сомнениях

Американские врачи требуют запретить продажу «Терафлю» и его аналогов. Как пишет The Wall Street Journal, жалоба поступила в федеральное агентство, которое регулирует оборот лекарств. Врачи указывают, что в них содержится препарат Фенилэфрин, который должен снимать отек и облегчать насморк. Но недавние исследования показали, что в форме порошков или таблеток он неэффективен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Можно ли говорить о том, что принимать такие лекарства бессмысленно? Заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган считает, что это во многом зависит от ощущений пациента: «Основная масса ОРВИ не имеет так называемого этиологического лечения, то есть нет эффективных методов, направленных на понижение активности вируса. Эти болезни сами проходят из-за того, что иммунная система организма просто убивает вирус. Все лечение сейчас фактически заключается только в симптоматической терапии.

Эти препараты немного снимают неприятные ощущения, но не надо думать, что они излечивают. То они могут, в частности, сбить высокую температуру. Но во многом применение этих лекарств зависит от темперамента, я бы сказал так, пациента и от его чувствительности к разным симптомам. Есть люди, которые применяют большие дозы этих препаратов при той же выраженности симптомов, а есть те, кто ничем не лечится.

Я считаю, что нет необходимости в комплексных медикаментах. Если вы ставите своей целью снизить температуру, то достаточно пить препараты на основе парацетамола, содержащие только его, или ибупрофен. Если вы хотите пить чай с медом, то это тоже можно сделать, и жаропонижающее средство тут никак не помешает. Но не надо при острых респираторных заболеваниях пытаться все вложить в один препарат».

Собеседники The Wall Street Journal считают, что подобные лекарства вряд ли снимут с продажи. Дело в том, что в приоритете для регулятора — безопасность препарата, а к ней вопросов нет. Вместе с тем в России нечасто запрещают продажу лекарств, и «Терафлю» это явно не коснется, отметила гендиректор «Торгового дома Аллерген» Алла Денисова:

«Если исследования показывают неэффективность препарата, то его снимают с продажи. Кроме того, ряд лекарств ушли с рынка как устаревшие, малоэффективные и так далее. Но это происходит достаточно редко. Что касается "Терафлю", то он чаще используется как жаропонижающее, а не как средство против заложенности носа. Кроме того, вообще нет препаратов, которые волшебно излечили бы именно насморк. На упаковке "Терафлю" значится, что он помогает облегчить симптомы простуды, что, в общем, соответствует истине».

По данным системы «Честный знак», за первые две недели декабря россияне потратили на лекарства от гриппа и ОРВИ больше 4 млрд руб. и купили около 10 млн упаковок таких препаратов.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Илья Сизов