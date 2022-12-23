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В Ростовской области по подозрению в шпионаже задержаны двое мужчин

На территории Ростовской области ФСБ задержаны гражданин Украины Владислав Понамарев, подозреваемый в передаче данных о расположении ВС РФ вражеским подразделениям, и волгоградец Евгений Никифоров, подозреваемый в намерении войти в состав ВСУ. О задержаниях сообщает пресс-служба ФСБ.

Согласно данным службы безопасности, Владислав Понамарев был привлечен СБУ к конфиденциальному сотрудничеству, в рамках которого передавал сведения о передвижении российских войск. В результате действий задержанного по технике ВС РФ был нанесен ракетный удар РСЗО «Хаймарс».

Также в Ростовской области был задержан уроженец Волгограда Евгений Никифоров, планировавший вступить в ряды ВСУ и воевать с ВС РФ. Во время ареста в вещах Никифорова были обнаружены подписанные им анкета и заявление на заключение контракта с ВСУ, костюм «горка Таслан», мобильные устройства для связи с украинскими кураторами.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ст. 275 (государственная измена в форме шпионажа, государственная измена в форме оказания иной помощи представителям иностранного государства) и ст. 276 (шпионаж) УК РФ.

Анастасия Назарова

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