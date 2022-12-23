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Потепление до +2°С и мокрый снег ожидается в Удмуртии в выходные

В ночь на 24 декабря в Удмуртии температура воздуха составит 0..-3°С, а днем повысится до 0..+2°С. Временами пройдет мокрый снег, есть вероятность дождя и мороси. Как сообщает пресс-служба гидрометцентра республики, оттепель связанна с поступлением теплого и влажного воздуха с Северной Атлантики.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

25 декабря интенсивность снега увеличится, а порывы ветра постепенно начнут ослабевать. На дорогах будет наблюдаться снежный накат и гололедица. Столбик термометра ночью и днем окажется в пределах -4..+1°С.

26 декабря резко похолодает до -7..-13°С. В ночные часы небольшой снег сохранится, а днем пройдет лишь в отдельных районах республики. На дорогах ожидается гололедица.

По предварительному прогнозу, к середине недели температурный фон продолжит понижаться.

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