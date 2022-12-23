Более 5,5 млн тонн грузов дополнительно привлечено на СКЖД центрами продажи услуг в текущем году

В январе-октябре 2022 года центры продажи услуг оформили отправку более 5,5 млн тонн грузов со станций Северо-Кавказской железной дороги. При этом на железнодорожный транспорт удалось привлечь 500 новых клиентов.



В рамках взаимодействия с грузоотправителями можно отметить организацию погрузки зерна для одной из российских компаний со станций Минераловодского и Краснодарского регионов. Так, в ноябре было отправлено около 630 вагонов в Белоруссию и Калининградскую область.

В общей сложности центрами продажи услуг с начала года обработано свыше 4,8 тыс. обращений, большинство из которых касались предоставления подвижного состава, услуг по погрузке и выгрузке на терминально-складской инфраструктуре СКЖД, а также консультационных услуг, в том числе по организации электронного документооборота.

Обращения поступали через единый федеральный номер 8-800-755-000 и Службу клиентской поддержки сайта ОАО «РЖД».

На СКЖД действует четыре центра продажи услуг:

в Ростове-на-Дону, тел. (863) 259-45-48, 259-45-62, 8 988 560 10 93;

в Краснодаре, тел. (861) 214-80-46, 214-82-88, 8 918 650 10 80;

в Новороссийске (8617) 768-947, 8 918 650 09 36;



в Минеральных Водах, тел. (87922) 47-6-14, 48-3-05, 8 989 990 12 24.

Северо-Кавказская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"