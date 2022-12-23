Выручка ресторанов и кафе Казани в декабре упала на 15%

В декабре выручка казанских кафе и ресторанов снизилась на 15% по сравнению с ноябрем. Это связано со снижением потребительского спроса и среднего чека. Об этом в ходе пресс-конференции заявил руководитель представительства федерации рестораторов и отельеров в Казани Нурислам Шарифуллин.

«В декабре пока мы фиксируем падение выручки к ноябрю — минус 15 процентов в среднем по рынку в Казани», — сказал господин Шарифуллин.

В частности, во время мобилизации оборот общепита в Казани падал на протяжении трех недель кряду, но через полтора месяца он начал расти.

"Ъ-Казань"