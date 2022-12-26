Федеральный застройщик строит в Екатеринбурге ЖК со смарт-технологиями

“Умные” экосистемы - уже давно часть повседневной жизни современного человека. Мы покупаем “умные” колонки, розетки, датчики, электроприборы, чтобы сэкономить время и создать максимальный комфорт в бытовых вопросах.



Фото: пресс-служба “Страна Девелопмент”

Представьте, вы приходите домой, в одной руке пакеты из магазина, другой держите ручку коляски с ребенком. Подходите к парадной, а дверь открывается сама без прикладывания магнитного ключа. Пока заходите в подъезд, лифт уже спускается на первый этаж. Заходите в лифт и он автоматически поднимается на этаж, где вы живете. Никакой фантастики. Такой комфорт предлагает федеральный застройщик “Страна Девелопмент” в своём ЖК “Сибирский сад”. Специальный ключ доступа зашивается в телефон. Также при входе в парадную работает FaceID и BLE-метка.

Помимо бесконтактного доступа в подъезд и на этаж, также без дополнительных манипуляций можно попасть в паркинг. Система автоматически считывает номера машины и открывает ворота.

В каждой квартире будет установлен базовый пакет “умного дома”. Будущие новоселы смогут дистанционно контролировать процессы в квартире. Например, выключать электричество, при этом розетка холодильника и интернет-модема будут работать. Можно перекрыть воду или открыть дверь в парадную прямо со своего телефона. Для этого тоже не обязательно быть дома. Умная система будет сама предупреждать об изменениях в пространстве квартиры с помощью мобильного приложения. При желании жильцы могут расширить функции “умного дома”, не штробя стены и не прокладывая дополнительных кабелей. Например, установить карнизы штор, которые открываются и закрываются с помощью голосового помощника.

Фото: пресс-служба “Страна Девелопмент”

Жилой комплекс “Сибирский сад” возводится в восточной части города, на Сибирском тракте - 15 минутах от центра города. Вся необходимая инфраструктура рядом уже сформирована: в пешей доступности остановки, детские сады и школы, продуктовые магазины и аптеки, фитнес центры и места для отдыха. Продажи стартовали в ноябре этого года, но уже проект пользуется популярностью.

Фото: пресс-служба “Страна Девелопмент”

Узнать подробнее о ЖК, выбрать подходящую планировку, узнать цены и забронировать квартиры можно на сайте застройщика ekb.strana.com.

Застройщик ЖК «Сибирский сад»: ООО СЗ «Городок».

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