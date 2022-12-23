Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при благоустройстве набережной в Ишимбае

По материалам проверки Ишимбайской межрайонной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при реализации национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Установлено, что в январе 2021 года администрация Ишимбая заключила контракт с ООО «Уралспецстрой» на благоустройство набережной города стоимостью более 26 млн руб. Несмотря на то, что подрядчик не исполнил условия договора, должностные лица администрации приняли и оплатили фактически невыполненные работы на сумму более 1,3 руб.

ООО «Уралспецстрой», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в октябре 2009 года в Уфе. Строительная компания принадлежит Артему Сементееву. В 2021 году выручка компании составила 1,51 млрд руб., чистая прибыль — 7,66 млн руб.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте