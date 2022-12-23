Южно-Уральский госуниверситет переходит на дистанционное обучение

Последнюю неделю 2022 года Южно-Уральский госуниверситет будет работать в дистанционном режиме. Такое решение принято ученым советом вуза в целях снижения рисков распространения гриппа и ОРВИ, сообщает пресс-служба ЮУрГУ.

С 26 по 31 декабря учебный процесс будет проходить в режиме онлайн для всех форм обучения. Консультации и зачеты состоятся в соответствии с расписанием в дистанционном формате на платформе «Электронный ЮУрГУ». По тем дисциплинам, по которым невозможно сдать зачет или лабораторную работу без посещения вуза, дирекции институтов и высших школ примут отдельные распоряжения. Сотрудники ЮУрГУ, не связанные с преподавательской деятельностью, 30 декабря будут работать на дистанте.

Сессия после новогодних выходных пройдет в очном формате.