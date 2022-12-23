Районным больницам Волгоградской области передадут 19 машин скорой помощи

В районные больницы Волгоградской области направят 19 современных автомобилей скорой помощи, сообщили в пресс-службе администрации региона. Спецтранспорт торжественно передали на территории волгоградской городской больницы № 25.

Присутствовавший на вручении первый заместитель губернатора Волгоградской области Валерий Бахин отметил, что власти региона выполняют задачи, поставленные губернатором Андреем Бочаровым, по модернизации системы здравоохранения. «Важно, что новые автомобили оснащены всем необходимым оборудованием, в том числе для обеспечения комфортной транспортировки пациентов на дальние расстояния»,— отметили в обладминистрации.

Три автомобиля получит Урюпинская ЦРБ, по одному — Алексеевский, Быковский, Иловлинский, Городищенский, Еланский, Калачевский, Клетский, Кумылженский, Ленинский, Нехаевский, Октябрьский, Светлоярский, Среднеахтубинский, Фроловский районы.

Сергей Петунин