В Краснодаре изъяли из незаконного оборота 258 тысяч пачек сигарет

В Краснодаре сотрудники полиции пресекли продажу крупной партии немаркированной табачной продукции. Правоохранители изъяли из оборота 258 тыс. пачек сигарет, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю



Сотрудники Госавтоинспекции УМВД по Краснодару остановили на Ростовском шоссе автомобиль марки «Мазда» для проверки документов 32-летнего водителя. При осмотре машины полицейские установили, что водитель перевозит немаркированную табачную продукцию. Правоохранители изъяли 31 блок сигарет. По накладным, сигареты были куплены в одной из торговых организаций, расположенных на улице Одесской в Краснодаре.

Изъятую продукцию направили на исследование. По данному факту полиция проводит проверку, а также устанавливает лиц, причастных к незаконной деятельности.

Татьяна Ручкина

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