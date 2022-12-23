Суд в Уфе вынес приговор группе обнальщиков

Советский районный суд вынес приговор шестерым уфимцам по факту организации незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в незаконной банковской деятельности (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ) и незаконном образовании юридического лица (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ).

В 2015 году 55-летний Сергей Костров создал подпольную финансовую структуру, аналогичную банковской, для нелегального обналичивания денег в интересах предприятий и учреждений. Для получения незаконной прибыли он привлек восемь жителей Башкирии, распределив между ними роли. Обналичивание проводилось за вознаграждение в размере 7% от суммы операций. При этом использовались фиктивные регистрационные и банковские реквизиты 46 фирм-однодневок, подложные договоры оформлялись за не оказанные услуги либо за не поставленный товар.

С 2015 по 2017 годы группировка получила доход на сумму более 49 млн руб.

Сообщники частично признали вину. Двое участников, Эльвир Касымов и Фарит Хисматуллин, были осуждены ранее. Сергей Костров находится в международном розыске.

Четверым подсудимым суд назначил наказание в виде лишения свободы на четыре года условно с испытательным сроком на тот же период и штрафом в размере 800 тыс. руб.: это 48-летний Дмитрий Ахметов, 42-летняя Гузель Исанбекова, 39-летний Альберт Магасумов и 51-летний Сергей Малышев. 56-летний Игорь Вормс получил пять лет условно с испытательным сроком на четыре года и восемь месяцев и штрафом 800 тыс. руб., а 41-летний Игорь Митеров — четыре года условно с испытательным сроком на тот же период и со штрафом 700 тыс. руб.

Прокуратура намерена обжаловать приговор.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте