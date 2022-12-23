Мэрия Уфы отменила постановление о строительстве многоэтажки у озера Кашкадан

Администрация Уфы отменила свое постановление от 4 февраля 2020 года об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной улицами Сипайловской, Самаркандской, Косогорной, проектной улицей, а также улицами Маршала Жукова и Озерной.

Согласно проекту, возле озера Кашкадан ООО «ТелекомИнвест» намеревалось построить многосекционный жилой дом высотой от 6 до 15 этажей, а также подземный паркинг на 515 мест.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в январе 2021 года управление ФАС по Башкирии выявило в действиях администрации Уфы признаки нарушения закона «О защите конкуренции» и выдало предупреждение, обязав расторгнуть заключенный в 2015 году с ООО «ТелекомИнвест» договор аренды земельных участков рядом с озером Кашкадан. По мнению УФАС, мэрия предоставила застройщику необоснованное неконкурентное преимущество, предоставив без торгов право аренды участка для строительства многоэтажного жилого дома, к тому же в рекреационной зоне, где жилищное строительство запрещено. В декабре арбитражный суд Башкирии по иску прокуратуры республики признал договор комплексного развития застроенной территории недействительным, также признан ничтожным договор аренды участка, подписанный сторонами в 2020 году.

Майя Иванова

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