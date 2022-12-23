В Сочи 2023 год объявили Годом архитектуры

Глава Сочи Алексей Копайгородский объявил 2023 год в городе Годом архитектуры. Решение было принято на очередном заседании Градостроительного совета при главе города, сообщает пресс-служба мэрии.

«В 2023 году мы принимаем стратегический документ — новый Генеральный план! Мы продолжим работу над проектом "Две реки — одно море", будем благоустраивать парки, скверы, речные и морские набережные, утвердим границы исторических центров во всех четырех районах»,— отметил Алексей Копайгородский.

На заседании основными задачами года архитектуры назвали сохранение благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала, создание современных общественных пространств и пешеходных маршрутов. Также отмечалось, что необходимо продолжить выстраивать коммуникации между жителями, властью и профессионалами: архитекторами, градостроителями, экологами.

В этом году власти курорта наладили сотрудничество с Союзом архитекторов России. Президент сообщества Николай Шумаков представил на заседании проекты, которые можно реализовать в Год экологии. Самым масштабным из них станет международный архитектурный фестиваль «Эко-Берег», который пройдет с 14 по 16 сентября. На нем проведут конкурс архитектурных проектов, созданных индивидуально для Сочи, в соответствии с особенностями городской среды и природными условиями.

Татьяна Ручкина

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