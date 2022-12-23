План призыва в вооруженные силы выполнен на 95% в Ростовской области

Срочный призыв на военную службу в Ростовской области выполнен на 95%, сообщает пресс-служба правительства региона. К местам дислокации отправились уже 3,8 тыс. донских призывников.

По данным правительства, 60% призывников будут проходить службу на территории Южного военного округа. Более 300 человек из числа призванных имеют военно-учетные специальности.

Подчеркивается, что мероприятия осеннего призыва не связаны с проведением специальной военной операции. Также призывники не будут направляться для службы на территории, вновь вошедшие в состав РФ.

Ранее сообщалось, что всего в рамках осенью 2022 года в Ростовской области будет призвано 4 тыс. человек.

Анастасия Назарова