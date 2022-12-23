Компания Ozon получила согласие кипрского регулятора на реструктуризацию бондов

Компания Ozon получила разрешения от санкционного органа Кипра на проведение реструктуризации выпуска облигаций на $750 млн со сроком погашения в 2026 году.

«Мы получили согласие на проведение реструктуризации от санкционного органа Кипра (MEK), который является действующим санкционным органом Европейского союза»,— сообщила пресс-служба Ozon (цитата по ТАСС).

Осенью компания получила лицензию от санкционного органа США (OFAC), необходимую для проведения реструктуризации. В октябре Ozon также обратилась за получением согласия в санкционный орган Великобритании. Она сможет осуществить выплаты по погашению облигаций в течение двух недель после его получения.

В конце октября Ozon получила согласие держателей более 75% выпуска конвертируемых облигаций на проведение реструктуризации бондов. Выплаты составят до 85% от номинала облигаций в рублях и до 67% от номинала в долларах, включая проценты, начисленные до 24 августа, плюс вознаграждение за участие в соглашении о неотчуждении (lock-up agreement).

14 июня в Ozon произошел технический дефолт по облигациям, поскольку компания не смогла совершить платеж по погашению облигаций 31 мая.

Дарья Эрозбек