Правительство выделит фонду «Круг добра» 70 млрд рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство направит фонду «Круг добра» грант в размере 70 млрд руб. для поддержки семей с тяжелыми заболеваниями. По словам премьер-министра, при необходимости эти деньги могут пойти на помощь детям, которые находятся за пределами России.

«Правительство выделит фонду грант размером почти 70 млрд руб. За счет этих средств продолжится обеспечение детей медицинской помощью, при необходимости — и за пределами РФ, а также нужными лекарствами, медицинскими изделиями, техническими средствами реабилитации»,— сказал господин Мишустин на заседании правительства.

Фонд «Круг добра» был создан в 2021 году. Он финансируется за счет повышения ставки налога на доходы физических лиц с 13% до 15% с заработков свыше 5 млн руб. в год. В 2021-м сумма сборов повышенного НДФЛ превысила прогноз (фонд получил 75 млрд руб.). В связи с этим 44 млрд руб. перенесли в бюджет 2022 года. После введения санкций «Круг добра» столкнулся с задержкой поставок лекарств. Большая часть лекарств, которые закупает фонд, импортируются из США и Европы.

15 декабря президент Владимир Путин сообщил, что список заболеваний, которые лечат за счет благотворительного фонда «Круг добра», будет расширен. Также будет увеличен предельный возраст подопечных фонда — с 18 до 19 лет.

В октябре Госдума в первом чтении рассмотрела законопроект, принятие которого позволит подопечным программы «14 высокозатратных нозологий» до 18 лет получать дорогие препараты за счет средств фонда «Круг добра». По этой программе лечатся 15 тыс. детей с редкими заболеваниями. Расходы на их лечение сейчас составляют 20 млрд руб.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Пациентам назначат другие деньги».

Анастасия Ларина