В ОЭЗ «СанктПетербург» ввели в эксплуатацию Инновационный центр для структуры «Газпрома»

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Санкт-Петербург» введено в эксплуатацию здание Инновационного центра, сообщила пресс-служба Смольного. Якорным арендатором площадки станет структура «Газпромнефть — Промышленные инновации», исследующая инновационные технологии получения нефтепродуктов и фармсубстанций.

Объект общей площадью 18,6 тыс. кв. м на площадке «Новоорловская» построили за 1 год и 8 месяцев за счет средств управляющей компании и регионального бюджета. Структура «Газпрома» планирует создать здесь лабораторно-пилотный комплекс с инвестициями в размере не менее 5 млрд руб.

Подробнее о проекте читайте в материале «Ъ-СПБ» «"Газпром нефть" пошла в фармотрасль».

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