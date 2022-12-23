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Коммерсантъ FM
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В Челябинске военного осудили на пять лет за оставление места службы в период мобилизации

Челябинский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело о дезертирстве в период мобилизации. Рядовому-контрактнику, самовольно покинувшему место службы, назначен реальный срок лишения свободы — пять лет и месяц в колонии общего режима со штрафом 15 тыс. руб., сообщает пресс-служба суда.

Следствие и суд установили, что 22 августа 2022 года военный самовольно оставил место службы в Челябинске. «Достоверно зная, что 21 сентября 2022 года на территории РФ была объявлена частичная мобилизация, продолжал находиться вне военной службы, мер по возвращению в воинскую часть или органы военного управления не принял»,— сообщает суд. 26 сентября контрактника задержала и доставила в комендатуру военная полиция.

Против военнослужащего возбудили дело по новой ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы, совершенное военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, в период мобилизации). По данным суда, ранее контрактника уже осудили по аналогичной статье. Меру пресечения в виде наблюдения командования воинской части осужденному заменили на заключение под стражу. В законную силу приговор не вступил.

Юлия Гарипова, Челябинск

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