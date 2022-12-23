Уровень заболеваемости ОРВИ в Татарстане вдвое превысил эпидпорог

В настоящее время уровень заболеваемости ОРВИ на территории Татарстана превышает эпидпорог в два раза. Об этом заявила на пресс-конференции замглавы управления Роспотребнадзора по региону Любовь Авдонина.

Всего, по ее словам, в Татарстане за неделю выявили 40,7 тыс. случаев ОРВИ и гриппа. «Отмечаем увеличение доли вирусов гриппа в структуре положительных тестов. На прошлой неделе зафиксирован 131 случай, на этой – 413 случаев. Период подъема заболеваемости продолжается. На таком же уровне мы будем находиться до конца декабря и в начале января», – отметила госпожа Авдонина.

В 82% случаев заболевания гриппом был выявлен свиной грипп.

"Ъ-Казань"