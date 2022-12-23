Федеральный оргкомитет утвердил слоган 300-летия Перми

Федеральный оргкомитет по подготовке 300-летнего юбилея Перми в 2023 году утвердил слоган праздничных мероприятий — «Пермь-300. Все реально!».

«Нам кажется, что это очень мотивирующий слоган. Он и про прошлое, и про настоящее, и туристов привлекает. А что, в Перми “Белые ночи”? Да, все реально. 29 тысяч рек? Все реально! Наука? Тоже реальна. Нам кажется, что этот слоган подходит под всю событийную линейку»,— отметила замруководителя регионального оргкомитета «Пермь-300» Наталья Галкина на заседании федерального оргкомитета.

Вице-премьер правительства РФ и председатель федерального оргкомитета Дмитрий Чернышенко тоже поддержал этот слоган. «Это гениально. Здесь и “Реальные пацаны”, и реальность дел руководителя края, людей, в том числе тех, кто здесь кует оружие наших побед. Как человек, измученный маркетингом, не ожидал такого. Обычно мне ничего не нравится, а этот слоган — просто разрывное попадание в голову»,— поделился господин Чернышенко.

В рамках 300-летия будет также использоваться слоган «Пермь-300. Триста лет на службе Отечеству». Он предназначен для мероприятий, посвященных пермским предприятиям оборонно-промышленного комплекса.