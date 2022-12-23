Туристов попросили не наряжать елки в нацпарке «Таганай»

Жителей Челябинской области и туристов из других регионов попросили не наряжать елки в национальном парке «Таганай». Это опасно для природы, сообщает пресс-служба особо охраняемой природной территории в своем telegram-канале.

Представители нацпарка отмечают, что от ветра игрушки и мишура падают с деревьев и превращаются в мусор, который к тому же долго разлагается. Кроме того, дождик или мишуру из ПВХ могут проглотить дикие животные и погибнуть.

«Потому на прогулку в национальный парк лучше всего взять хорошее настроение»,– рекомендуют сотрудники «Таганая». Для лесных жителей можно прихватить нежареные семечки.

С 31 декабря плата за посещение нацпарка вырастет на 40 руб. и составит 200 руб. с человека.