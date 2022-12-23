Бывший начальник отдела судебных приставов получила шесть лет колонии за сорок преступлений

Мотовилихинский райсуд Перми вынес приговор в отношении бывшего руководителя межрайонного отдела особых производств УФССП по Пермскому краю Александры Мардановой. Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, она признана виновной в совершении 11 преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору), 27 преступлений, предусмотренных п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), а также преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ProPerm.Ru, Ирина Молокотина Фото: ProPerm.Ru, Ирина Молокотина

По версии следствия, преступления она совершала вместе с руководителем УФССП по Пермскому краю Игорем Кожевниковым. Общая сумма взяток, которые они получили, оценивается в 15 млн руб. Денежные средства передавались за «услуги» по обналичиванию денежных средств через расчетный счет межрайонного отдела УФССП. Кроме того, Александра Марданова дала незаконные указания о возбуждении исполнительных производств по фиктивным документам на сумму не менее 222 млн руб.

Александра Марданова дала показания в отношении бывшего начальника и заключила досудебное соглашение. Тем не менее прокуратура предложила суду приговорить ее к восьми годам лишения свободы. Госпожа Марданова просила отсрочить ей исполнение наказания до достижения 14-летнего возраста двумя ее малолетними детьми.

В итоге обвиняемой назначено наказание в виде шести лет колонии общего режима со штрафом 3,5 млн руб. Также она лишена классного чина советника юстиции 3-го класса, ей наложен запрет на занятие определенных должностей.