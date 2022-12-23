В Новосибирской области осудили бывших полицейских за незаконную добычу 25 косуль

Венгеровский районный суд Новосибирской области рассмотрел уголовное дело группы браконьеров. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Бывшим сотрудникам полиции Виталию Стяжкину и Павлу Дерюгину по ст. 258 УК РФ (незаконная охота) назначили соответственно 3 года 3 месяца условно и штраф в размере 100 тыс. руб., их знакомого Максима Кожемякина приговорили к 3,5 годам условно.

Как указывается в материалах дела, в январе 2022 года сотрудники внутренних дел Виталий Стяжкин и Павел Дерюгин и их знакомый Максим Кожемякин во время запрета охоты на сибирских косуль незаконно добыли 25 животных. Охотничьим ресурсам и животному миру Новосибирской области был причинен ущерб в размере около 1 млн руб.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, пока шло расследование Виталия Стяжкина и Павла Дерюгина уволили из органов.

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Илья Николаев