Алексей Текслер назвал задачи комиссии Госсовета по экономике и финансам на 2023 год

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал актуальные задачи возглавляемой им комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы». Как сообщает пресс-служба правительства региона, в числе целей – «разработка механизма списания задолженности по ректруктурированным бюджетным кредитам из федерального бюджета в объеме средств, направляемых регионами на поддержку новых территорий и проведение мобилизационных мероприятий».

Также в числе задач комиссии планирование дефицитов бюджетов следующего года. «С целью сохранения бюджетных инвестиций нужно “геополитику” добавлять к “ковиду” и “мобилизации”, чтобы сразу закладывать возможность превышения установленного дефицита региональных и местных бюджетов на сумму ассигнований, направленных на такие мероприятия»,- сказал Алексей Текслер.

Среди других направлений работы – вопросы частичного зачисления в бюджеты субъектов РФ акцизов на табак; доработка налоговых решений, таких, как введение новых акцизов на сахаросодержащие напитки, с обеспечением их «нейтральности для региональных бюджетов»; изменение подхода к дотированию регионов на зарплату бюджетников.