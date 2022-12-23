В одной из школ Татарстана нашли сыр неизвестного происхождения

В мамадышской школе-интернате для детей с ограниченными возможностями был выявлен сыр «Голландский» производства компании «Милквэй Трейд», которая уже с октября не производит продукцию по указанному адресу. Об этом говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Татарстану.

По данным ведомства, в управление поступила информация о том, что сыр был найден в мамадышской школе-интернате, после чего надзорный орган начал проверку и выявил, что производство продукции осуществляется в неизвестных условиях и неизвестном месте.

Кроме того, продукция не соответствует установленным требованиям по показателям безопасности. Установлено, что в образце выявлены антибиотик хлортетрациклин и бактерии группы кишечной палочки (БГКП).

"Ъ-Казань"