В Анапе суд вынес решение о выдворении из России гражданина США

Житель штата Калифорния (США) Джейми Диас по решению Анапского городского суда будет выдворен из России за нарушение миграционного законодательства, до исполнения решения он помещен в центр временного содержания иностранных граждан, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

По данным суда, гражданин США Джейми Диас приехал в Россию в декабре 2019 года по визе «Деловая» и находился в городе-курорте Анапа. Срок временного пребывания американца в РФ истек 28 ноября 2022 года, однако он продолжал оставаться в Анапе. Суд признал господина Диаса виновным в нарушении правил въезда в Российскую Федерацию и режима пребывания в РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в сумме 2 тыс. руб., с принудительным выдворением из России. В судебном заседании Джейми Диас признал вину в совершении административного правонарушения и выразил раскаяние.

Анна Перова, Краснодар