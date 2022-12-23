В Краснодаре на торги выставили участок под здания института за 37 млн рублей

В Краснодаре на торги выставили земельный участок стоимостью 37,4 млн руб. с разрешенным видом использования — для эксплуатации зданий и сооружений института. Сведения об этом опубликованы на портале АО «Дом.РФ».

Площадь участка, расположенного на улице Тополиной, 2/2, составляет 1,7 га. На территории расположены склад, гараж и здание нейтрализации. Объект входит в зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1). Согласно данным ЕГРН, кадастровая стоимость земли на 14 ноября 2022 года составляет 113,3 млн руб.

Здания гаража, склада и станции нейтрализации используются ООО «Спектр-Универсал» без правовых оснований. АО «Дом.РФ» направило в адрес компании уведомление о необходимости освобождения указанных зданий. При этом в госкорпорации отметили, что покупатель будет самостоятельно и за свой счет освобождать недвижимость от незаконного использования третьими лицами.

Анастасия Донскова

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