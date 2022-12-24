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Коммерсантъ FM
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Самые громкие законы осенней сессии

Закон Дата принятия Количество упоминаний в СМИ (тыс.) О чем закон
О запрете ЛГБТ-пропаганды 24.11.2022 8,5 Установил штраф до 5 млн руб. за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и до 10 млн руб.— педофилии
О бюджете 24.11.2022 6,4 Утвердил параметры бюджета на 2023 год: доходы — 26,13 трлн руб., расходы — 29,056 трлн руб.
О кредитных каникулах для мобилизованных 28.09.2022 5,1 Разрешил мобилизованным и их семьям претендовать на получение кредитных каникул
О вхождении новых субъектов в состав РФ 03.10.2022 4,9 Определил условия присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России
Об ужесточении уголовной ответственности за воинские преступления в период мобилизации 20.09.2022 4,5 Ввел наказание до 10 лет лишения свободы за добровольную сдачу в плен и дезертирство, до 15 лет — за мародерство
О наделении добровольцев статусом ветеранов 10.11.2022 3 Предоставил статус ветерана боевых действий добровольцам, участвующим в спецоперации на Украине
Об универсальных пособиях малоимущим семьям 15.11.2022 2,3 Малоимущие семьи с детьми до 17 лет будут получать единое пособие в размере 50–100% от прожиточного минимума
О повышении МРОТ 07.12.2022 2,1 Увеличил МРОТ с 1 января 2023 года на 963 руб.— до 16 242 руб.
О запрете суррогатного материнства для иностранцев 08.12.2022 1,9 Запретил суррогатное материнство в России в интересах иностранных граждан
О наказании за осквернение георгиевской ленты 20.12.2022 1,9 Приравнял георгиевскую ленту к символам воинской славы и ввел наказание за ее публичное осквернение: штрафы до 5 млн руб. либо лишение свободы на срок до пяти лет

Источники: официальный сайт Госдумы, библиотека СМИ Integrum.

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