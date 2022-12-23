Завод по переработке аккумуляторов в Дзержинске намерены начать строить в 2023 году

Экотехнопарк «Центр» по переработке литий-ионных батарей для электротранспорта в Дзержинске намерены начать строить в октябре 2023 года. Такие данные приводятся в презентации к заседанию комиссии по экологии общественного совета «Росатома», пишет ТАСС. Ранее предполагалось, что строительство начнется уже в 2022 году. Инвестиции в проект оценивались в 5 млрд руб.

Согласно представленному графику, компания ожидает до 15 сентября 2023 года получить положительные заключения госэкспертизы, до 2 октября – разрешение на строительство и к 13 июля 2024 года смонтировать основное оборудование. Запуск производства запланирован до 31 декабря 2024 года. Строительством займется «Концерн Титан-2».

Предприятие будет перерабатывать до 50 тыс. т аккумуляторов в год, получая из них литий, алюминий, медь, железо, никель, марганец, графит, кадмий и кобальт. Вторичные ресурсы будут использоваться в том числе на заводе «Рэнера» корпорации «Росатом», который строится в Калининградской области.

Подробнее о проекте – в материале «Ъ-Приволжье» «Батареи расщепят на элементы».