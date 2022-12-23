У юридических лиц в Прикамье осталась неделя, чтобы оплатить тепло и ГВС с преимуществами

До 30 декабря клиенты ПАО «Т Плюс» в Пермском крае — юридические лица, могут принять участие в акции «В Новый год без долгов!»*. Достаточно провести платеж за декабрь до 30 декабря любым удобным способом, например, онлайн и войти в число участников. Победителей акции ждут приятные сюрпризы от компании — сертификаты в одну из крупнейших торговых сетей региона.

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Для участия клиенту необходимо до 30 декабря погасить задолженность и внести авансовый платеж за услуги отопления и горячего водоснабжения за декабрь 2022 года. Сделать это можно с помощью онлайн-сервисов компании: личного кабинета на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» (раздел «Для бизнеса») https://perm.esplus.ru, либо другим удобным способом. Победителей акции выберут с помощью генератора случайных чисел.

Акция «В Новый год без долгов!» проводится для клиентов-юридических лиц с 2021 года. В минувшем году победителями стали более 50 юридических лиц.

Подробную информацию об акции можно получить по телефону 8 (800) 700-10-32, на сайте компании, а также в офисах продаж и обслуживания клиентов: г. Пермь, ул. Сибирская, 67, ул. Адмирала Ушакова, 32; г. Березники, Юбилейная, 17; г. Чайковский, ул. Советская, 2/6, г. Лысьва, ул. Смышляева, д. 25.

*Информация носит справочный характер. Акция проводится в целях стимулирования клиентов на исполнение имеющихся договорных обязательств и не направлена на продвижение товаров и (или) услуг на рынке. Не является рекламой. Подробную информацию об акции можно получить на сайте компании www.esplus.ru или по телефону 8-800-700-10-32. АО «ЭнергосбыТ Плюс» – объединенная энергосбытовая компания Группы «Т Плюс», состоящая из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Клиентами компании являются более 7 млн физических лиц и более 180 тысяч юридических лиц. «ЭнергосбыТ Плюс» имеет статус гарантирующего поставщика на территории Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики. Это означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося к ней жителя или предприятия. Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» Пермский филиал входит в состав АО «ЭнергосбыТ Плюс» и оказывает услуги по исполнению сбытовых функций и теплоснабжающих предприятий компании ПАО «Т Плюс» (Пермь, Краснокамск, Чайковский, Березники, Лысьва) по работе с потребителями и поставщиками тепловой энергии и горячей воды. Филиал ведет договорную работу и претензионную в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения, сбор денежных средств, проводит взыскание дебиторской и кредиторской задолженности, выполняет расчеты по определению количества энергоресурсов и формирование платежных документов, осуществляет функции тепловой инспекции, контроля коммерческого учета потребителей и организации мероприятий по подготовке к отопительному периоду. Для исполнения сбытовых функций по работе с физическими лицами на территории Пермского края филиал сотрудничает с ОАО «КРЦ-Прикамье», ПАО «Пермэнергосбыт», АО ВЦ «Инкомус».