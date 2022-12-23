Hennessey Performance разогнал новогоднюю ель до 309 км/ч

Американское тюнинг-ателье Hennessey Performance представило новый эпизод проекта Christmas Tree Run, в котором соревнуются в максимальной скорости различные автомобили с закрепленной на них новогодней елью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Christmas Tree Run-2022

Фото: Hennessey Performance Christmas Tree Run-2022

Фото: Hennessey Performance

В 2022 году фирма использовала 1000-сильное купе Venom 1000 Mustang GT500. На полигоне Continental Tire Proving Grounds в Техасе профессиональный гонщик Спенсер Гесвейн смог разогнаться на спорткаре с привязанной к крыше новогодней елью до 309 км/ч. Этот результат стал лучшим за все время существования проекта.

Напомним, первый эпизод Christmas Tree Run был снят в 2017 году — тогда Dodge Challenger Hellcat Widebody с елью на крыше разогнался до 280 км/ч. В 2019 году Jeep Grand Cherokee Trackhawk HPE1000 развил 291 км/ч, а в прошлом году Audi RS 6 Avant разогнался до 295 км/ч.

Максим Вершинин