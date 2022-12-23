Порядка 50 человек прибыли в Удмуртию из присоединенных к России новых территорий

В Удмуртии прибыло около 50 граждан, вынужденно покинувших территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, они будут проживать в пунктах временного размещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Зиятдинова Фото: Наталья Зиятдинова

Как рассказала заместитель министра здравоохранения Удмуртии Марина Петренко, прибывших граждан осмотрели медики. «Один человек по результатам осмотра госпитализирован. В пунктах временного размещения жители будут находиться под медицинским наблюдением»,— рассказала госпожа Петренко.

Всего с начала года в Удмуртию прибыло более 800 человек, в числе которых порядка двухсот детей. Всем прибывшим оказывают медицинскую, гуманитарную и психологическую помощь, а также поддержку в размещении и трудоустройстве. Кроме того, идет сбор гуманитарной помощи.

Заместитель председателя правительства Удмуртии Татьяна Чуракова подчеркнула, что прибывших граждан обеспечить не только необходимыми медицинскими и профилактическими услугами, а оказать необходимый «максимум». «Это возможность льготных выплат, при необходимости возможность оформления инвалидности. Надо рассмотреть правовой статус, есть ли у людей желание получить гражданство Российской Федерации. После прохождения адаптации у многих есть желание трудоустроиться. В республике более 20 тыс. вакансий. В зависимости от образования можно выбрать любую профессию. Мы устраиваем всех детей в детские сады и школы, с образовательным процессом трудностей нет никаких. Ну и в преддверии Нового года все дети, конечно, получат новогодние подарки»,— рассказала госпожа Чуракова.

О том, как в Ижевске встретили первый поезд с вынужденными переселенцами, которые приехали из ДНР, ЛНР и Украины, читайте в материале «Мы долго сидели в подвалах».