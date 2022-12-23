Донские военные суды будут рассматривать дела о нарушениях в ЛДНР и Запорожье

Верховный суд России изменил территориальную подсудность дел по военным нарушениям, совершенным в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожье и на Херсонщине. Дела будут рассматривать в Ростовской области, сообщает пресс-служба Новочеркасского гарнизонного суда.

Согласно официальному сообщению, дела, подсудные окружным (флотским) военным судам, передаются Южному окружному военному суду. Разбирательства по нарушениям, произошедшим в ДНР и Запорожской области, будут проходить в Ростовском гарнизонном военном суде. Дела из ЛНР будут передаваться в Новочеркасский гарнизонный военный суд.

Мера связана с введением военного положения на вновь присоединенных территориях.

Анастасия Назарова