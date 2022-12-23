У парламента Татарстана прошел пикет с требованием референдума по конституции

Союз татарской молодежи «Азатлык» выступил против изменений конституции Татарстана, согласно которым должность президента республики переименовывается в «главу — раис Республики Татарстан». Об этом «Ъ-Казань» сообщил глава союза Наиль Набиуллин.

Представитель движения вышел к зданию Госсовета, где депутаты принимали решение, с требованием провести референдум по этому вопросу. «Измена и предательство! Депутаты, не вы принимали эту Конституцию, не вам ее менять! Татарстан требует референдум!»— сказано на его плакате.

Напомним, сегодня парламент Татарстана принял в окончательном чтении закон о поправках в конституцию республики. Согласно документу, Рустам Минниханов будет называться президентом до окончания своих полномочий. Вновь избранный руководитель станет главой — раисом Татарстана.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"