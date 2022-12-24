«Ъ-Удмуртия» запустил проект «ГОДные итоги», где предприниматели, представители власти и эксперты отвечают на три важных вопроса этого года. Они рассказали о главных цифре, выборе и желании уходящего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лариса Буранова, депутат Госдумы России

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Лариса Буранова, депутат Госдумы России

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

— Назовите главную цифру года 2022

— Когда начинаешь анализировать год, кажется, что все события важны, все цифры главные. За год работы Государственная Дума VIII созыва приняла 554 закона. Это важно? Несомненно! Мы с командой реализовали три крупных проекта — и к каждому готовились целый год. Тоже важная цифра. Но если отойти от простой арифметики, задуматься, какая идея, реализованная сегодня, завтра-послезавтра даст плоды, пробудит в детях интерес к своим корням, к героическому прошлому страны и станет еще одним кирпичиком в фундаменте исторической правды, я назову цифру 1000. Именно столько подростков стали участниками военно-патриотического лагеря «Страна героев», который проходил при поддержке Российского военно-исторического общества и который впервые принимала Удмуртия. Это замечательный проект. Ребята изучали музейное дело, снимали документальные фильмы, строили партизанскую деревню и, главное, — учились бережно относиться к истории семьи, республики, государства. И когда смены закончились, меня тут же начали спрашивать — а когда следующие? Надеюсь, в 2023 году Удмуртия вновь станет территорией «Страны героев».

— Каким был ваш главный выбор года?

— Мой выбор – быть полезной и делиться огромным опытом в сфере межнациональных отношений, который у меня есть. 17 мая 2022 года во исполнение указа Президента Российской Федерации была учреждена общероссийская общественно-государственная организация «Ассамблея народов России». Я вошла в состав Президиума. И точно знаю — укрепление духовного и культурного суверенитета, основанного на многовековых традициях и межнациональном братстве всех народов России, сегодня приобретает особое, судьбоносное значение. Так что можно сказать, что государственная национальная политика меня «не отпускает» — независимо от того, где я работаю — министром в Удмуртии или депутатом Государственной Думы России.

— Какое ваше главное новогоднее желание?

— Мое главное новогоднее желание, чтобы новый 2023 год принес в каждый дом здоровье, любовь, счастье, чтобы подарил мир и благополучие, стал счастливым временем для новых идей и добрых дел. Чтобы все могли собраться со своими родными и близкими за общим столом, окунуться в атмосферу тепла и семейного уюта, чтобы новый год запомнился нам запахом еловой хвои, мерцанием гирлянд, предвкушением волшебства, искренними пожеланиями и теплыми объятиями любимых. Друзья, всем гармонии и мира в наступающем 2023 году!