В Воронежской области увеличилось число коррупционных преступлений

За девять месяцев 2022 года число зарегистрированных коррупционных преступлений выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,2 % — с 335 до 376. Об этом рассказали в прокуратуре Воронежской области со ссылкой на прозвучавшую в ходе координационного совещания руководителей правоохранительных органов информацию, которое вчера провел прокурор региона Николай Саврун. «Прокурорами внесен определенный вклад в выявление преступлений данной категории. По 18 материалам, направленным в следственные органы, возбуждено 16 уголовных дел»,— уточнили в надзорном ведомстве.

Со 101 до 132 выросло количество преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ (получение взятки). Большое число коррупционных преступлений было совершено в сферах образования (100 против 95 годом ранее) и здравоохранения (20 против двух). С постановлением обвинительных приговоров рассмотрено 118 уголовных дел в отношении 130 лиц, к реальным срокам приговорили 27 осужденных.

«Вместе с тем, отмечена недостаточная эффективность работы правоохранительных органов по выявлению преступлений коррупционной направленности, совершенных в сфере обращения с ТКО, газификации, использования водных биологических ресурсов, в лесном хозяйстве, в сферах экологии и природопользования, импортозамещения, похоронного дела, а также связанных с легализацией преступных доходов»,— подчеркнули в надзорном ведомстве.

Владимир Зоркий

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