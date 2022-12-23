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Gloria Jeans откроется на месте ушедшего из страны H&M в ТЦ «Фантастика»

Розничный магазин одежды бренда Gloria Jeans занимает торговые площади, где раньше работал шведский бренд H&M, покинувший Россию после начала спецоперации. В Нижнем Новгороде российский ритейлер откроет точку на месте H&M в торговом центре «Фантастика» 24 декабря, сообщили в пресс-службе компании.

«Gloria Jeans в декабре 2022 года открывает восемь магазинов на площадях, которые ранее занимала шведская сеть H&M. Новые магазины станут одними из крупнейших в сети»,— сообщили в компании (цитата по «РИА Новости»). Магазины также откроются в Кургане, Казани, Уфе, Екатеринбурге, Белгороде, Нижневартовске и Барнауле.

Четыре магазина H&M приостановили работу в Нижнем Новгороде 3 марта. О решении уйти с российского рынка компания объявила в середине июля. В августе ретейлер ненадолго возобновил работу магазинов, чтобы распродать оставшиеся товары.

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