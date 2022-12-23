В ДТП с автомобилем свадебного кортежа в Челябинске пострадали два человека

Сегодня в результате автомобиля и маршрутного такси в Центральном районе Челябинска пострадали два человека. По факту происшествия госавтоинспекция проводит проверку, сообщают в пресс-службе ГИБДД города.

ДТП произошло в 13:50 напротив дома №22 по улице Цвиллинга. Автомобиль Nissan Almera столкнулся с маршрутным такси №49 марки «ГАЗель». От удара легковушку отбросило в сторону, она повредила припаркованные Kia Cerato и Kia Picanto. В результате ДТП пострадала 61-летняя пассажирка маршрутного такси и 33-летняя пассажирка Nissan. Им оказали медицинскую помощь.

Как сообщают очевидцы, один из попавших в ДТП автомобилей входил в состав свадебного кортежа.