Объекты к 300-летию Перми оценили в 233,9 млрд рублей

В рамках подготовки к 300-летию Перми планируется построить, отремонтировать либо реконструировать 211 объектов. Перечень включает объекты культуры, спорта, здравоохранения, образования, транспортной инфраструктуры, а также парки, скверы и другие общественные пространства. Стоимость работ оценивается в 233,9 млрд руб. Об этом рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании федерального оргкомитета по подготовке к юбилею города.

Губернатор отметил, что не все работы будут завершены в 2023 году. «Ряд объектов, и мы этого не скрываем, будут только заложены в следующем году. “Пермь-300” — это начало реализации ряда проектов, и не надо этого стесняться»,— сообщил глава региона.

Весной этого года региональные власти обсуждали перечень из 205 объектов инфраструктуры к юбилею Перми. Он оценивался в 200 млрд руб.