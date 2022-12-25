«Ъ-Удмуртия» запустил проект «ГОДные итоги», где предприниматели, представители власти и эксперты отвечают на три важных вопроса этого года. Они рассказали о главных цифре, выборе и желании уходящего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сенатор Юрий Федоров

Фото: Юрий Федоров на заседании СФ Сенатор Юрий Федоров

Фото: Юрий Федоров на заседании СФ

— Назовите главную цифру года 2022

— В этом году для меня две знаковые цифры. Первая — дата 24.02.2022. Начало специальной военной операции на Украине. Думаю, что это событие — главное для большинства жителей нашей страны, и я не исключение. Перед Россией стоит главная задача за последние, наверное, 80 лет — сохранение страны и борьба с фашизмом. Уверен, мы эти задачи выполним.

И вторая цифра — уже личная. В этом году мне исполнилось 50 лет. Это определенный рубеж, когда принято подводить какие-то итоги, осмыслять прожитое. Но для себя я решил, что подводить итоги буду позже, лет через 20-30. Пока — только движение вперед!

– Каким был ваш главный выбор года?

— За меня главный выбор года сделали мои избиратели — жители Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов, которые избрали меня депутатом Госсовета Удмуртии, что позволило продолжить работу в качестве сенатора.

Это была непростая избирательная кампания. Не очень хорошо знакомый для меня север Удмуртии, сложная экономическая и политическая ситуация в стране и мире, много вопросов и проблем, часто локального характера, на которые люди давно заждались ответов и решений. Но после этих выборов я просто влюбился в удмуртский Север, в простых и открытых людей, в то, как они относятся к жизни, и в то, как они самоотверженно трудятся.

А еще у нас была очень сильная команда — из кандидатов, глав муниципальных образований, просто неравнодушных жителей, которые во всем нас поддерживали. Теперь главное — оправдать доверие людей, которые в тебя поверили. Как это сделать – это тоже выбор, и здесь решение уже за мной.

— Какое ваше главное новогоднее желание?

— Каждый год мы желаем себе, своей семье, своим близким то, что ценно в любые времена – здоровья, счастья, успехов, удачи и благополучия. Этот год, несмотря ни на что, исключением не станет. Но есть и уникальные пожелания, которые исполняются в обозримом будущем.

Год назад, участвуя в таком же проекте от «КоммерсантЪ-Удмуртия», я пожелал, чтобы мы все вместе победили пандемию коронавируса. И вот — можно сказать, что пожелание сбылось!

А в канун этого Нового года я обязательно пожелаю всем нам мира. Но не просто мира при любых условиях, а мира в результате нашей победы. Верю, что 2023 год принесет нам всем только то, что мы сами хотим, и то, во что мы верим!