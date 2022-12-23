Смертность на дорогах Нижнего Новгорода снизилась почти вдвое

С начала 2022 года 26 человек погибли в ДТП на дорогах Нижнего Новгорода, сообщили в мэрии со ссылкой на данные ГИБДД. Смертность сократилась почти вдвое по сравнению с уровнем прошлого года.

«Число пострадавших на дорогах тоже сокращается. Например, за последний год оно снизилось на треть. По сравнению с 2017 годом, когда мы только начали работы по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", ДТП случаются в Нижнем уже на 56% реже»,– сказал мэр Юрий Шалабаев.

В Нижегородской области в целом смертность в авариях снизилась на 24,6% в январе-октябре: на дорогах погибло 248 жителей. ДТП стало меньше на 5%.

Анастасия Еремина