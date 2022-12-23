На Кубани к 2025 году хотят построить экотехнопарк

В Краснодарском крае до конца 2024 года хотят построить экотехнопарк мощностью 450 тыс. тонн отходов в год. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Объект появится в Новокубанской зоне деятельности регионального оператора. В нее входят Новокубанский, Гулькевичский, Курганинский, Кавказский, Успенский районы и Армавир.

«Сейчас предстоит подбор земельного участка в одном из этих муниципалитетов и проработка технических условий присоединения объекта строительства к инженерным сетям»,— отметила замминистра ТЭК и ЖКХ Кубани Мария Краснощекова.

Комплекс будет проводить сортировку отходов и производить органический компост. Экотехнопарк оснастят собственным полигоном для захоронения неутильной части отходов.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram