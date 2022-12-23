Максим Шумихин назначен руководителем администрации главы и правительства Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал указ о назначении Максима Шумихина руководителем администрации главы и правительства республики. об этом сообщает пресс-служба региональных властей. До настоящего времени он исполнял обязанности руководителя администрации. В структурах администрации глав и правительства он работает с 2010 года, в апреле 2021 года стал заместителем руководителя администрации, в ноябре того же года возглавил Дом Дружбы народов Удмуртии, но в ноябре 2022 года вернулся в администрацию главы и правительства.

Другим указом глава Удмуртии назначил Дмитрия Миронова первым заместителем руководителя администрации главы и правительства. С марта 2022 года он был заместителем руководителя, до этого работал в исполкоме ОНФ и Центральном исполнительном комитете партии «Единая Россия».

Напомним, Сергей Смирнов, возглавлявший администрацию главы и правительства Удмуртии с 2017 года, перешел на пост постоянного представителя главы Удмуртии при президенте России в статусе вице-премьера.