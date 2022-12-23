Новолипецкий меткомбинат стал 12-м в рейтинге крупнейших компаний РФ по объему реализации продукции

ПАО «НЛМК» Владимира Лисина по итогам 2021 года улучшило свои позиции в рейтинге крупнейших компаний России по объему реализации продукции RAEX-600. Если по итогам 2020 года общество занимало 21-ю строчку, то в 2021-м — 12-ю. Объем реализации ПАО вырос с 1,1 до 1,3 трлн руб.

Рейтинг включает 200 компаний, в него входят и другие группы с активами в Черноземье: «Северсталь» (поднялась с 25 на 19 место), «Металлоинвест» (с 28 на 21), ПАО «Сибур холдинг» (23 место), ГК «Русагро» (ранее занимала 105 место, теперь 86) и другие.

Мария Старикова

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