Движение поездок по синей ветке петербургского метро нарушено из-за аварии

Движение по Московско-Петроградской («синей») ветке петербургского метрополитена нарушено из-за технологической аварии, поезда идут с увеличенным интервалом, сообщила пресс-служба перевозчика. По предварительным данным, причиной нарушения расписания стало замыкание силовых кабелей в туннелях.

Проблемы начались около 10:00, когда некоторые поезда начали останавливаться в туннелях на 10 минут и более. На некоторых станциях возникло скопление пассажиров. В самом метро заявили, что причиной стала поломка светофора у «Технологического института», однако 78.ru сообщал о неисправности электропитания.

Примерно до 13:00 поезда ходили от станции «Парнас» до станции «Невский проспект» и от «Московской» до «Купчино». Сейчас движение по всей ветке возобновлено, но поезда идут с увеличенным интервалом.

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