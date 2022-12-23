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Компания «ЭкоЦентр» построит на Кубани экотехнопарк

ООО «ЭкоЦентр», один из краевых региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, намерено до конца 2024 года ввести в эксплуатацию экотехнопарк, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Экотехнопарк будет включать в себя комплексы по сортировке отходов и по производству компоста из органики, а также полигон для захоронения неутилизуемой части отходов.

Проектная мощность экотехнопарка – 450 тыс. т отходов в год. Объект будет построен в Новокубанской зоне деятельности регионального оператора «ЭкоЦентр». В эту зону входят Армавир, Новокубанский, Гулькевичский, Курганинский, Кавказский и Успенский районы. В ближайшее время начнется подбор земельного участка в одном из этих муниципалитетов и проработка технических условий присоединения объекта к инженерным сетям, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Анна Перова, Краснодар

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