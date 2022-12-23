Участника одиночного пикета в Екатеринбурге оштрафовали за дискредитацию армии

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал виновным Сергея Герасимчука в дискредитации российской армии по ч.1 ст. 20.3.3. Решением судьи Николая Коблова ему был назначен штраф в размере 30 тыс. руб., сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе райсуда. По данным It's My City, 9 декабря Сергей Герасимчук вышел на площадь 1905 года в Екатеринбурге с плакатом «Нет в****». Мужчину почти сразу задержали сотрудники полиции и доставили в отделение №9.

Напомним, ранее за надпись «Нет в***е» на асфальте судили жительницу Тюмени Алису Климентову. В октябре Алиса Климентова смогла убедить судью, что надпись означала «Нет вобле» и касалась ее нелюбви к вобле — тогда дело было прекращено. Однако полиция обжаловала это решение и все-таки добилась привлечения девушки к административной ответственности.

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Диана Сунагатуллина