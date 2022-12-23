Бывшему директору омского лесхоза предъявили обвинение в незаконных рубках на 27,5 млн рублей

В Омской области экс-директору лесхоза и его подчиненной вменяется в вину незаконные рубки леса на сумму свыше 27,5 млн руб. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

По данным полиции, обвиняемые предоставляли в Главное управление лесного хозяйства Омской области недостоверные сведения относительно объема произрастающего леса и его породного состава на двух участках в Новоягодинском лесничестве. Это позволило им получить разрешение на сплошную вырубку деревьев на указанных территориях.

В период с 2019-го по 2021 год соучастники привлекли к работам сотрудников лесхоза, предоставили им необходимые инструменты и большегрузный транспорт повышенной проходимости. В результате незаконно было спилено 2,5 тыс. сосен, 356 осин, 31 лиственниц, семь кедров и пять пихт.

Факты незаконной рубки леса под видом разрешенной заготовки древесины выявили сотрудники омских управлений МВД и ФСБ.

В отношении экс-директору лесхоза и его подчиненной возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений), на время следствия их поместили под домашний арест.

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Илья Николаев