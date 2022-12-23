В Алуште задержали женщину за взятку сотруднику ФСБ

В Алуште задержали 51-летнюю женщину, пытавшуюся передать сотруднику ФСБ взятку в размере 1 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

По данным следствия, передача денег под оперативным контролем проходила в территориальном подразделения УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. За незаконное вознаграждение женщина планировала решить вопрос о непривлечении к ответственности своего родственника, который был задержан по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков.

Как сообщает ТАСС, ранее по подозрению в незаконном сбыте наркотиков был задержан 34-летний племянник злоумышленницы. При обыске в его доме были обнаружены 400 г конопли, подготовленные к продаже. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в крупном размере).

Анастасия Донскова

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