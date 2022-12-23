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Имущество арзамасского спиртзавода выставили на торги за 121 млн рублей

На торги выставлены здания завода по производству спирта «Арзамасспирт» (признан банкротом) в поселке Ломовке, автомобили и трактора компании – всего 15 лотов. Начальная цена всего имущества составляет 121 млн руб., указано на портале «Федресурс».

Открытые торги пройдут 6 февраля. Шаг аукциона составляет 5% на повышение.

«Арзамасспирт» – производитель спирта в Нижегородской области. Юрлицо зарегистрировано с 1997 года в Арзамасском районе, банкротом признано в 2021 году. Конкурсный управляющий – Юрий Шишков. По итогам 2021 года выручка от продажи составила 539 тыс. руб., убытки достигли 1,7 млн руб.

Анастасия Еремина

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